На Кубани за счет внебюджетных источников благоустроили 184 территории

В Краснодарском крае в 2018–2024 годах за счет средств внебюджетных источников благоустроили 184 территории. Об этом спикер Заксобрания Кубани Юрий Бурлачко сообщил в интервью «Комсомольской правде».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В качестве примера он привел «Крещенский парк» в Анапе, благоустройство которого велось при содействии депутата краевого парламента, местного предпринимателя Николая Мораря.

Вопросы благоустройства он назвал одними из важнейших в работе местных властей. По словам председателя краевого парламента, создание комфортной городской среды — это направление, оказывающее прямое влияние на качество жизни населения, которое привлекает новых жителей, туристов и инвесторов. Особое место здесь занимают общественники и бизнес, которые помогают в развитии территорий и их благоустройстве.

Также в интервью Юрий Бурлачко отметил, что в ближайшее время Краснодарскому краю предстоит определиться, будет ли сохранена в регионе двухуровневая система местного самоуправления, которая включает в себя муниципальные округа. Федеральное законодательство позволяет как сохранить действующую систему, так и реформировать ее, приведя к одноуровневой.

«Предстоит сделать немало. Подлежит корректировке ряд как федеральных, так и краевых нормативных правовых актов. Не менее интенсивной будет и дискуссия. Но принятие 33-ФЗ — это, несомненно, важнейший шаг и новая веха развития местного самоуправления. При этом во главу угла мы ставим интересы наших граждан, избирателей, поэтому решение будет максимально взвешенным и выверенным»,— отметил спикер ЗСК.

Леонид Ломакин