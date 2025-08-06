Суд в Майкопе рассмотрит дела о гибели туриста во время сплава по реке Белой

Майкопский районный суд 14 августа приступит к рассмотрению двух уголовных дел, возбужденных в связи с гибелью туриста во время сплава по реке Белой в Республике Адыгея. Фигурантами процесса являются индивидуальный предприниматель — организатор тура — и инструктор по рафтингу, не имевший необходимой квалификации и допуска на проведение водных маршрутов, сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемые, действуя по предварительному сговору, оказали услугу, не соответствующую требованиям безопасности. В ходе организованного ими сплава группа туристов оказалась в водовороте, что привело к опрокидыванию плавсредства. Один из участников оказался в зоне сильного течения и погиб, утонув до прибытия спасательных служб.

В действиях предпринимателя и инструктора усматриваются признаки преступления, предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Вячеслав Рыжков