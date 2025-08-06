Жителя Чечни в Краснодаре будут судить по делу о стрельбе около ночного клуба

Прокуратура Центрального административного округа Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Грозного, обвиняемого в хулиганстве с применением оружия и причинении тяжкого вреда здоровью. По версии следствия, инцидент произошел ночью 9 февраля 2025 года у входа в один из ночных клубов на улице Зиповской в Краснодаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установлено, обвиняемый, действуя из хулиганских побуждений, в присутствии большого числа граждан вступил в конфликт с охраной заведения, после чего извлек из своего автомобиля травматическое оружие и произвел не менее девяти выстрелов в сторону охранников и других посетителей. Один из потерпевших получил телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 213 УК РФ и пунктам «з», «п» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первомайский районный суд города Краснодара. В случае признания вины фигуранту грозит до 14 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков