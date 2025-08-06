Кубанский фонд микрофинансирования стал лидером среди госорганизаций МСП

Фонд микрофинансирования Краснодарского края занял первое место в рейтинге государственных микрофинансовых организаций за 2024 год, получив ранг AA и статус E+ за устойчивость и эффективность. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на данные корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП).

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По словам губернатора Вениамина Кондратьева, только с начала 2025 года фонд выдал 503 займа почти на 1,5 млрд руб., а за всю историю — более 8,4 тыс. займов на сумму свыше 17 млрд руб.

Среди наиболее востребованных в текущем году программ — «Фермер», «Промышленник», «Старт», «Бизнес-инвест» и «Бизнес-оборот». Ставки по займам в приоритетных отраслях варьируются от 0,1 до 6,5% годовых.

Ранее в июле фонд также запустил новую программу «Специальный Анапа» для предпринимателей из Анапского и Темрюкского районов, пострадавших от ЧС.

Анна Гречко