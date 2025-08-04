Лидера уральских азербайджанцев Шахина Шыхлински поместили в СИЗО Екатеринбурга

Председатель Свердловской общественной национально-культурной организации (СООНКО) «Азербайджан-Урал» Шахин Шыхлински помещен в СИЗО №1 Екатеринбурга по решению Басманного районного суда Москвы, который принял решение о его заочном аресте 18 июля, когда тот находился в федеральном розыске. Об этом рассказал «Ъ-Урал» источник, близкий к расследованию. По его данным, в отношении Шахина Шыхлински могут быть возбуждены два уголовных дела: по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахин Шихлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Шахин Шихлински

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Шахин Шыхлински сначала был задержан 1 июля в Екатеринбурге около ТЦ «Плаза Баку». При этом в момент задержания он сидел на пассажирском месте в автомобиле Gelaendewagen, за рулем которого находился его сын Мутвалы Шыхлински. Во время операции силовиков Шыхлински-младший сбил одного из спецназовцев, у которого, как выяснилось позже, был зафиксирован тяжкий вред здоровью. Главу диаспоры после допроса в качестве свидетеля тогда отпустили. Мутвалы Шыхлински 16 июля был арестован по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти. Шахин Шыхлински к этому времени исчез из города.

Собеседник «Ъ» не исключал, что правоохранители могут считать Шахина Шыхлински лидером этнической группировки. По данным источника в правоохранительных органах, члены группировки занимались разными видами незаконной деятельности — от организации проституции и распространения порнографии до торговли наркотиками.

Ранее СКР сообщал о расследовании уголовного дела в отношении членов этнической ОПГ, обвиняемых в убийствах и покушениях. Масштабную операцию по их задержанию силовики провели 27 июня. Восемь человек были арестованы, двое погибли при задержании. По данным российских властей, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Власти Азербайджана заявили, что экспертиза показала, что задержанные погибли от полученных травм.

Артем Путилов, Василий Алексеев