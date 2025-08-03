Главные новости за неделю 28 июля – 3 августа. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

В небе над Ленинградской областью в минувшее воскресенье, 27 июля, был сбит 51 беспилотник. Атака на промышленные и военные объекты региона стала беспрецедентной — такое количество БПЛА за одни сутки средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы отразили впервые.

Прения по делу бывших руководителей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти прошли 28 июля в Хамовническом суде Москвы. Генералов Сергея Умнова, Алексея Семенова, Ивана Абакумова и экс-начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву подозревают в получении взяток на сумму 64,5 млн рублей. Суммарно по делу трех высокопоставленных правоохранителей прокуратура запросила 44,5 года.

Утром 29 июля сотрудники Центра «Э» задержали на Московском вокзале в Петербурге депутата Законодательного собрания Ленинградской области, лидера фракции КПРФ Ивана Апостолевского. По информации 47news, причина задержания господина Апостолевского — в давней публикации в соцсетях, где он писал про оппозиционного политика Алексея Навального.

Региональное отделение КПРФ по Ленинградской области связало утреннее задержание лидера фракции в Законодательном собрании Ивана Апостолевского с давлением на партию. В этом году в 47-м регионе пройдут выборы губернатора. Парламентария задержали на Московском вокзале Петербурга. Он возвращался из рабочей поездки в Китай в составе делегации КПРФ.

АО «ЗСД» заключило контракт на 9,6 млрд рублей на проведение подготовительных работ к строительству второго участка ШМСД — между пересечениями с Витебским и Союзным проспектами. Исполнителем выступит петербургская строительная компания «Сотэкс», входящая в ГК «Балтрос». По данным Смольного, проект возведения второго-четвертого этапов ШМСД оценивается в 241,3 млрд рублей.

Фельдшер Гатчинской клинической больницы стал фигурантом дела о теракте в пушкинском отделении банка «Санкт-Петербург». Молодого человека могли толкнуть на преступление телефонные мошенники, которые обманом заставили его взять кредит на 1,2 млн рублей. Деньги пострадавший перевел на продиктованный счет. Чтобы вернуть указанную сумму, злоумышленники убедили 27-летнего мужчину смастерить коктейли Молотова и пойти в банк на Октябрьском бульваре в Пушкине.

Бывший гендиректор социальной сети VK Борис Добродеев возглавил петербургскую игровую студию «Леста», издающую такие компьютерные игры как «Мир танков» и «Мир кораблей». Господин Добродеев возглавил акционерное общество «Айти Технологии». Именно под управление этой компании перешла студия «Леста» со всеми ее подразделениями после передачи от Росимущества.

Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ Владимира Кехмана. Бизнесмена подозревают в получении взятки в размере 27 млн рублей от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова.

Калининский районный суд огласил приговор по делу «арбузного короля» Ильхама Алиева и его сообщника Фуада Абдулова. Фигурантов признали виновными в покушении на убийство из корыстных побуждений по найму, а также в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору. В итоге Алиев получил 19,5 колонии строгого режима, его подельник Абдулов на 10,5 лет меньше.

В Петербурге на 52-м году жизни скончался руководитель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев. Печальную новость в субботу, 2 августа, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс». Прощание с господином Киселевым состоится 4 августа в Большом зале петербургского крематория на Шафировском проспекте, уточнили в ПАТ.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке поджога поста полиции. Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в региональном ГСУ СКР. Очевидцы инцидента возгорание потушили, в результате никто не пострадал.

ФК «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу принимал на «Газпром Арене» ЦСКА. Игра получилась обоюдоострой, особенно во втором тайме, но в итоге на табло была зафиксирована ничья — 1:1. На гол Аллерандро петербуржцы ответили лишь во втором тайме. С пенальти отличился Александр Соболев.