Экс-глава VK Борис Добродеев возглавил петербургскую игровую студию «Леста»

Бывший генеральный директор социальной сети VK Борис Добродеев возглавил петербургскую игровую студию «Леста», издающую такие компьютерные игры как «Мир танков» и «Мир кораблей», сообщает РБК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Господин Добродеев возглавил акционерное общество «Айти Технологии», созданное 1 июля 2025 года. Именно под управление этой компании перешла студия «Леста» со всеми ее подразделениями после передачи от Росимущества.

Топ-менеджер подчеркнул, что операционная деятельность студии не прерывается, компания продолжает выполнять обязательства перед партнерами и игроками, реализует стратегию развития с акцентом на новые проекты. Для этого будут нанимать новый персонал.

Особое внимание уделят развитию «Мира танков» и «Мира кораблей», которые являются «важной частью культурного кода для миллионов людей и целых поколений».

Господин Добродеев известен по работе в VK с 2014 по 2021 год. Что касается «Лесты», то ранее она была подразделением белорусской компании Wargaming. После начала СВО команда ушла с российского рынка, передав бизнес петербургской организации.

Подробнее о громком скандале читайте в материале «На поле "Лесты" грохотало».

Андрей Маркелов