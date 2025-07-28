Дрозденко назвал беспрецедентной атаку БПЛА на Ленобласть в минувшее воскресенье

В небе над Ленинградской областью в минувшее воскресенье был сбит 51 беспилотник. Атака на промышленные и военные объекты региона стала беспрецедентной — такое количество БПЛА за одни сутки средства ПВО, силы ЛенВО и Ленинградской военно-морской базы отразили впервые, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«К сожалению, не обошлось без пострадавших. На пожаре из-за обломков БПЛА погиб мужчина. Кроме женщины, еще двое молодых людей обратились за медицинской помощью с ушибами и порезами от осколков. Всем, включая близких погибшего, будет оказана помощь»,— уточнил господин Дрозденко.

«Ъ-СПб» писал, что из-за очередной атаки дронов в петербургском аэропорту Пулково в воскресенье, 27 июля, вновь вводили план «Ковер». Задержанными на вылет оказались в общей сложности 57 авиарейсов, 22 были перенаправлены на запасные аэродромы.

Андрей Цедрик