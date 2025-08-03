«Зенит» ушел от поражения в матче с ЦСКА

ФК «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу принимал на «Газпром Арене» ЦСКА. Игра получилась обоюдоострой, особенно во втором тайме, но в итоге на табло была зафиксирована ничья — 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото Матч между командами «Зенит» (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) на стадионе «Газпром Арена» Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков / купить фото

Состав «Зенита» на этот матч выглядел ожидаемым в том плане, что в него вернулись основные игроки — те, кто не играл против «Ахмата» в среду в Кубке России. Только Вендел, этот «блудный сын» из Бразилии, выходил на матч в Грозном, потому что ему нужно было набирать форму после затянувшегося отпуска. Бразилец ее быстро набрал и попал в стартовый состав дуэли с ЦСКА. У «Зенита» оказалось на поле двое россиян: вратарь Евгений Латышонок и форвард Андрей Мостовой, — не считая бразильского защитника Дугласа Сантоса, имеющего российский паспорт. В составе ЦСКА даже воспитанников петербургского футбола было больше — это полузащитник Иван Обляков и защитник Данил Круговой, перебравшийся в армейский клуб из «Зенита» в конце прошлого сезона. Там Круговой оказался одним из лидеров, завоевал два титула — Кубок России и Суперкубок России. К слову, на пути к этим трофеям ЦСКА убрал с дороги именно «Зенит»: петербуржцы уступили москвичам в полуфинале кубка, после чего ЦСКА выиграл финал, а за ним и Суперкубок. В чемпионате в последнее время сине-бело-голубые играли с армейцами дома неудачно: последняя победа датирована 2022 годом.

Начало матча прошло с преимуществом хозяев: они владели территорией, угрожали воротам, которые защищал 39-летний Игорь Акинфеев. Одним из самых активных был как раз Вендел, через него строились все атаки. А вот Жерсон, новичок «Зенита», держался несколько в тени — в глубине поля. Он «поднимался» выше, пытался отыскать свободные зоны, но армейцы с мячом к воротам не пускали, а пасовать Жерсону порой было некому. И вообще комбинационная игра у хозяев не всегда ладилась. Опасные моменты возникали или после прострелов, или после розыгрышей «стандартов».

Чему можно было радоваться болельщикам «Зенита», так это тому, что у ворот хозяев опасных моментов вообще не было. Так продолжалось до 30-й минуты. Первая же атака гостей, в которой приняло участие много игроков, завершилась голом. Матвей Кисляк вывел на удар в штрафной бразильца Алеррандро, который аккуратно и точно катнул мяч в дальний угол. Евгений Латышонок, вратарь «Зенита», с прыжком запоздал. Перепасовка армейцев была такой неожиданной и быстрой, что защитники петербуржцев ее «проспали». Алеррандро пришел в ЦСКА зимой, но до матча с «Зенитом» голов за московский клуб не забивал. Первый тайм завершился в пользу гостей.

В перерыве тренер «Зенита» Сергей Семак не сделал никаких замен, как и швейцарский наставник ЦСКА Фабио Челестини. Хотя какие-то изменения в игре сине-бело-голубых напрашивались. Они владели преимуществом, практически не угрожая воротам. И в технике игроки ЦСКА не уступали, хотя легионеров там было меньше, и в физической готовности. В «Зените» вообще не было заметно игроков, способных взять на себя инициативу и переломить ход игры: команда превратилась в однородную массу, в которой не выделялись ни бразильцы, ни колумбийцы, ни россияне.

На 60-й минуте Семак решился на замены, выпустив на поле защитника Романа Вегу, форвардов Александра Соболева и Лусиано. И Соболев наконец-то нанес удар в створ головой после навеса — Акинфеев оказался на месте. Следом тот же Соболев расстреливал ворота ЦСКА с более близкого расстояния, но Акинфеев снова выбирал правильную позицию. Игра ожила, гости ответили опаснейшей контратакой, которую чудом не завершил вышедший на замену нападающий Тамерлан Мусаев с передачи Кругового. А Соболев в следующей атаке угодил со всего размаху в штангу. Он мог забить трижды за пять минут, но не реализовал ни одного шанса.

И все же активность хозяев была вознаграждена. На 73-й минуте судья Артем Чистяков назначил в ворота ЦСКА 11-метровый за то, что Круговой зацепил в штрафной ногу защитника «Зенита» Густава Мантуана. И Соболев развел мяч и Акинфеева по разным углам. Было много споров по поводу назначения пенальти, вратарь ЦСКА за активную риторику получил желтую карточку, но повтор четко показал, что бывший зенитовец нарушил правила, атакуя Мантуана.

Дальше было еще несколько замен с той и с другой стороны, в частности у «Зенита» вышел на поле Максим Глушенков, который не «помещается» в состав, что вызывает недовольство его отца — он щедро делится этим со СМИ. Также Семак бросил в бой 35-летнего Александра Ерохина. И Лусиано на 90-й минуте мог вывести хозяев вперед, но его могучий удар под перекладину отразил Акинфеев. Ответ москвичей получился не менее опасным, защитник Милан Гаич угодил мячом в перекладину. Наконец начался футбол, который так долго ждали болельщики. Еще один шанс упустил Соболев, отправляя мяч в цель головой — но чуть промахнулся. А потом прозвучал свисток арбитра, потому что игровое время кончилось. «Зенит» и ЦСКА разделили очки и остались за чертой лидирующей группы в таблице: обе команды одержали по одной победе в трех турах, дважды сыграв вничью.

Кирилл Легков