Суд в Петербурге приговорил Ильхама Алиева к 19,5 года строгого режима

Калининский районный суд огласил приговор по делу «арбузного короля» Ильхама Алиева и его сообщника Фуада Абдулова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигурантов признали виновными в покушении на убийство из корыстных побуждений по найму, а также в покушении на убийство группой лиц по предварительному сговору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установило следствие, предприниматель Алиев, известный по работе на рынке уличной торговли фруктами, в октябре 2006 года «заказал» своего коммерческого партнера по фирме «Лакомка», который собирался разорвать с ним деловые отношения и открыть свой бизнес. За убийство бизнесмена Алиев, получивший прозвище «арбузный король», отдал $75 тыс..

В июле 2010 года Алиев организовал покушение еще на одного предпринимателя, который «перешел ему дорогу». На дело он отправил Абдулова, который вместе с сообщниками напал на жертву у ресторана «Усадьба» на Северном проспекте. Били бейсбольными битами, однако потерпевший выжил. Ему экстренно успели оказать медицинскую помощь в Елизаветинской больнице.

В итоге суд оправдал Алиева по делу об убийстве партнера по «Лакомке» и направил уголовное дело обратно в ГСУ СК РФ по Петербургу, чтобы следователи нашли настоящего убийцу. По делу второго предпринимателя бизнесмен Алиев получил 19,5 года колонии строгого режима. Его подельник Абдулов также отправится в колонию строгого режима, но на девять лет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Азербайджан вместе с семьями выдворили двух несовершеннолетних участников нападения на подростка у станции метро «Улица Дыбенко».

Андрей Маркелов