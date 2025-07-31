СК возбудил новое дело о взятке «Мерседесом» в отношении Владимира Кехмана

Следственный комитет 28 июля возбудил новое уголовное дело в отношении художественного руководителя Михайловского театра и директора МХАТ Владимира Кехмана, сообщает «Фонтанка». Бизнесмена подозревают в получении взятки в размере 27 млн рублей от гендиректора компании-подрядчика МХАТ «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Теперь первый проходит по ч.6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), в отношении второго возбудили дело по ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Оба дела являются продолжением расследования по делу о растрате в отношении главы МХАТ. Предположительно, в 2022 году Каргинов оплатил указанную выше сумму за Mecedes V-класса в автосалоне Автодом Пулково, оформив машину на одну из своих фирм.

Следователи посетили автосалон 22 июля и изъяли документацию по двум проданным Mercedes. Один из них числится на Каргинове, второй — «Гелендваген» — оформлен на петербурженку, однако машина находилась в распоряжении Кехмана. Последний является банкротом с 2015 года, его банковские долги составляют 18 млрд рублей.

В СК России считают, что немецким минвэном от Каргинова все это время пользовался именно Кехман. В деле есть материалы, что «Мерседес» является частью неформальных взаиморасчетов между бизнесменами. Взамен глава МХАТ помогал главе компании-подрядчика получить строительные контракты на объектах Минкульта.

Кехмана и Каргинова еще раз допросили 29 июля. Худруку Михайловского театра предъявили обвинение в получении взятки, однако отпустили даже без подписки о невыезде. Тем не менее, на Mercedes V-класса и «Гелендваген», а также Range Rover и загородный дом, принадлежащий семье главы МХАТ, наложили арест.

Подробности громкого дела в материале «Ъ» «Театральный сезон Владимира Кехмана открылся растратой».

Андрей Маркелов