Прокурор потребовал 12 лет колонии для экс-главы петербургского полицейского главка

Прения по делу бывших руководителей ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти прошли 28 июля в Хамовническом суде Москвы, сообщает «Деловой Петербург». Генералов Сергея Умнова, Алексея Семенова, Ивана Абакумова и экс-начальника правового отдела УГИБДД Елену Копьеву подозревают в получении взяток на сумму 64,5 млн рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Прокурор посчитал вину подсудимых доказанной. Он подчеркнул, что экс-руководители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти заслуживают уважения, отмечены наградами. Однако своей преступной деятельностью генералы и госпожа Копьева перечеркнули все свои заслуги.

В связи с этим для Умнова запросили 12 лет лишения свободы и штраф в размере 35 млн рублей, Абакумов может отправиться в колонию строгого режима на 11 с половиной лет и выплатить аналогичную сумму штрафа. Для Семенова просят 11 лет и штраф в размере 9 млн рублей, Копьевой предлагают дать 10 лет колонии общего режима и штраф в размере 25 млн рублей.

Также прокурор попросил лишить всех генералов права занимать должности в правоохранительных структурах, званий и наград, занимать должности в госструктурах на протяжении десяти лет. Земельные участки, жилые помещения, маломерные суда и автомобили, находящиеся на балансе НКО «Фонд содействия программам ГУВД» потребовали изъять в пользу государства.

Расследовать уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями» начали еще в 2020 году, однако затем его переквалифицировали в «Получение взятки». Следствие считает, что генералы и госпожа Копьева получали денежные вознаграждения из указанного выше НКО, в который делали взносы предприниматели. Последним взамен продлевали договоры безвозмездного пользования помещениями в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД, где коммерсанты оказывали платные услуги гражданам.

Ранее «Ъ-СПб» неоднократно писал о деле Умнова, который возглавлял петербургский полицейский главк с 2012 по 2019 год. Подробнее читайте в материале «Борьбу с преступностью оплатила коррупция».

Андрей Маркелов