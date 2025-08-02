Глава Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев скончался в Петербурге

В Петербурге на 53-м году жизни скончался руководитель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев. Печальную новость в субботу, 2 августа, сообщили в ГУП «Пассажиравтотранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс» Фото: пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс»

Господин Киселев родился 5 августа 1973 года в Ленинграде. С отличием окончил СПбГУ по специальности «юриспруденция» и посвятил свою жизнь развитию транспортной отрасли. На протяжении многих лет он возглавлял Ассоциацию перевозчиков пассажиров, внося неоценимый вклад в ее становление и развитие, говорится в некрологе.

Прощание с Василием Киселевым состоится 4 августа в Большом зале петербургского крематория на Шафировском проспекте, уточнили в ПАТ. Причина смерти господина Киселева в сообщении не называется.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал о церемонии прощания с почетным гражданином Санкт-Петербурга, ветераном Великой Отечественной войны Зиновием Меркиным, который скончался на 102-м году жизни.

Андрей Цедрик