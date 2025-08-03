В Петербурге задержали подростка, подозреваемого в попытке поджога поста полиции

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, подозреваемого в попытке поджога поста полиции. Дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), сообщили в региональном ГСУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Предварительно установлено, что днем 2 августа подросток, прибыв к недействующему пункту полиции на Московской площади, кинул бутылку с зажигательной смесью, в результате чего произошло возгорание крыши здания. Молодой человек сфотографировал происходящее и скрылся. Очевидцы инцидента возгорание потушили, в результате никто не пострадал.

Предполагаемого поджигателя задержали по горячим следам. Фигурант пояснил, что ранее с ним через мессенджер связались неизвестные и предложили таким образом заработать.

В настоящее время задержанного доставили в следственный отдел. Все обстоятельства произошедшего выясняются, решается вопрос по мере пресечения, уточнили в СК.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге отправил под арест 27-летнего фельдшера после попытки поджога отделения банка в Пушкине.

Подробнее об этом деле — в материале «Ъ-СПб» «Медика затянуло дымом в СИЗО».

Андрей Цедрик