Главные новости за неделю 28 июля — 3 августа. Ростов-на-Дону и область

В Белой Калитве на основании материалов проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замначальника районного филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В Ростовской области экономия при проведении торгов на дорожные работы составила 1,1 млрд руб.

В Ростовской области еще два кандидата на должность губернатора представили в Облизбирком документы для регистрации. Кандидатами оказались Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ).

В результате ночного налета беспилотников ВСУ на город Сальск 29 июля повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и десять многоквартирных домов. Во многих квартирах выбиты окна, пострадали несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля. В результате атаки БПЛА погиб находящийся в машине водитель.

Власти Ростовской области отказались от строительства второго этапа автодороги «Западная хорда» по концессии.

Новым прокурором Ростова-на-Дону назначен Валерий Поцелуйко. На своем посту господин Поцелуйко сменил Олега Фрикеля, возглавлявшего прокуратуру Ростова с мая 2021 года.

В Ростовской области зарегистрированы два кандидата на должность губернатора. Это Юрий Слюсарь, выдвинутый Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Юрий Климченко, выдвинутый региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Временно исполняющим обязанности главы администрации Песчанокопского района Ростовской области стал Алексей Кравцов. Причиной кадровых перестановок послужила отставка действующего главы — Игоря Апольского.

В небе над Ростовской областью ночью 2 августа силами противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника. В поселке Углеродовский Красносулинского района после атаки украинского беспилотника погиб охранник предприятия.

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Вершина» из Семикаракорска Леонид Юшкевич повторно выставил на аукцион право требования к кипрской компании «Сургут П2 Риэл Проперти ЛТД» с начальной ценой 1,6 млрд руб.