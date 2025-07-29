В Сальске в результате атаки БПЛА погиб находящийся в машине водитель

Ночью в Сальске в результате атаки БПЛА погиб человек, еще один пострадал. Об этом сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе администрации города.

«В результате ночной атаки, на улице Островского поврежден автомобиль, погиб находившийся в нем водитель. Также один человек ранен»,— рассказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что на Новосальске (один из районов города) при разминировании БПЛА погибли двое саперов.

Жителей призывают быть осторожными, не приближаться к обломкам БПЛА. По данным властей, возможна повторная атака на город.

Мария Иванова