За ночь над Ростовской областью сбили 34 украинских БПЛА

В небе над Ростовской областью с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа силами противовоздушной обороны уничтожили 34 украинских беспилотника. Об этом сообщили в минобороны РФ.

Всего за ночь над Россией сбили 112 БПЛА, 31 из них — над Краснодарским краем, 12 – над Воронежской областью, 11 – над Рязанской областью, еще 5 — над Самарской областью, 4 – над Пензенской областью, 2 – над Белгородской областью, по 1 БПЛА – над территориями Республики Крым и Липецкой области. Кроме того, 11 беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в поселке Углеродовский Красносулинского района погиб охранник предприятия после атаки украинского беспилотника.

Мария Хоперская