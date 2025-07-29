Два новых кандидата на пост губернатора Ростовской области подали документы
В Ростовской области еще два кандидата на должность губернатора представили в Облизбирком документы для регистрации. Об этом сообщает региональная избирательная комиссия в своем Тelegram-канале.
Фото: Избирком Ростовской области
«Юрий Климченко (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) и Евгений Бессонов (КПРФ), ранее уведомившие Избирательную комиссию Ростовской области о своем выдвижении, представили документы для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона»,– приводятся в сообщении слова представителей избиркома.
Каждый из кандидатов заручился поддержкой 239 депутатов представительных органов муниципальных образований области.