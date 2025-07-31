Донские власти отказались от концессии второго этапа Западной хорды

Власти Ростовской области отказались от строительства второго этапа автодороги «Западная хорда» по концессии. Соответствующее постановление за подписью врио губернатора Юрия Слюсаря опубликовано на региональном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Признать утратившим силу распоряжение Правительства РО о заключении концессионного соглашения о создании и эксплуатации автодороги общего пользования регионального значения «Западная хорда» от автодороги А-280 Ростов-на-Дону-Таганрог до моста через реку Дон на Западном обходе (2 этап)», — сообщается в документе.

Концессионное соглашение с компанией АО «Западная хорда Ростов» был подписан в 2023 году. Согласно договору, Ростовская область с 2026 по 2038 годы на строительство Западной хорды обязалась выплатить 17,9 млрд руб.

При этом поиск инвесторов продолжился в 2024 году. Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», стоимость второго этапа «Западной хорды» превысила 27 млрд рублей. Как тогда отметил врио губернатора региона, полностью профинансировать его завершение за счет собственного бюджета Ростовская область не смогла, потребовалась поддержка федерального центра.

Ранее отмечалось, что второй участок Западной хорды начнется от улицы Совхозной в Ростове, пройдет на удалении от Кумженской рощи – через Мертвый Донец к Западному мосту. На этом этапе построят четырехполосную дорогу протяженностью 7,5 км. Проектом предусмотрены четыре эстакады и путепровода, три транспортные развязки и надземный пешеходный переход.

Наталья Белоштейн