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Новым прокурором Ростова стал Валерий Поцелуйко

Новым прокурором Ростова-на-Дону назначен Валерий Поцелуйко. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На своем посту господин Поцелуйко сменил Олега Фрикеля, возглавлявшего прокуратуру Ростова с мая 2021 года.

Новый руководитель ведомства работает в региональной прокуратуре с 2005 года. В начале карьеры он был следователем Лиховской транспортной прокуратуры, а в последние годы —старшим следователем Ростовской транспортной прокуратуры.

Наталья Белоштейн

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