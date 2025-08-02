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Сотрудник предприятия погиб из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В поселке Углеродовский Красносулинского района погиб охранник предприятия после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации главы региона, из-за падения обломков загорелось одно из строений предприятия. Сейчас огонь потушен. Средства противовоздушной обороны также уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Константин Соловьев

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