Сотрудник предприятия погиб из-за атаки БПЛА в Ростовской области

В поселке Углеродовский Красносулинского района погиб охранник предприятия после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации главы региона, из-за падения обломков загорелось одно из строений предприятия. Сейчас огонь потушен. Средства противовоздушной обороны также уничтожили беспилотники в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.

Константин Соловьев