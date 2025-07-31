Облизбирком зарегистрировал двух кандидатов на пост губернатора Дона

В Ростовской области зарегистрированы два кандидата на должность губернатора. Об этом сообщает пресс-служба региональной Изьирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

31 июля на заседании облизбиркома приняты постановления о регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, выдвинутого Ростовским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» и Юрия Климченко, выдвинутого региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

Ранее, как сообщал «Ъ-Ростов», в облизбирком подали документы для регистрации врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, Юрий Климченко, Евгений Бессонов (КПРФ) и Сергей Косинов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»).

Наталья Белоштейн