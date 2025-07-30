Слюсарь: при налете дронов ВСУ в Сальске повреждены 54 квартиры

В Ростовской области в результате ночного налета беспилотников ВСУ на город Сальск 29 июля повреждены 54 квартиры, 11 частных домов и десять многоквартирных домов. Во многих квартирах выбиты окна, пострадали несколько нежилых объектов и два легковых автомобиля. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Тelegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Врио губернатора отметил, что в результате атаки БПЛА погибли три человека — один мирный житель и два сапера Росгвардии. Принято решение о выплате средств семьям погибших.

«Провел на месте ЧП внеплановое оперативное совещание с представителями экстренных служб, лично встретился с жителями одного из многоэтажных домов, который пострадал от взрыва. Необходимо завершить обследование всех повреждений в течение трех дней и осуществить компенсационные выплаты за утрату имущества в срок не более двух недель»,— приводятся в сообщении слова врио губернатора.

По его словам, в восстановительных работах первым приоритетом станут наиболее сильно пострадавшие дома и квартиры.

Валентина Любашенко