В Белой Калитве экс-сотрудника ФСИН подозревают в злоупотреблении полномочий

В Белой Калитве на основании материалов проверки прокуратуры Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего замначальника районного филиала уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о Наталье Чанской. По версии следствия, она скрыла факт совершения подучетным нового преступления. На основании фиктивного документа судимость была снята с осужденного. Впоследствии сотрудница ФСИН не уведомила прокуратуру о необходимости обжаловать это решение, зная о его незаконности.

«Противоправные действия обвиняемой привели к грубому нарушению прав и законных интересов общества и государства, выразившемуся в незаконном освобождении лица от уголовной ответственности и недостижении целей исправления осужденного», — говорится в сообщении СК.

По ходатайству следователя подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствие по делу продолжается.

Константин Соловьев