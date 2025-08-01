Врио главы администрации Песчанокопского района стал Алексей Кравцов

Временно исполняющим обязанности глава администрации Песчанокопского района Ростовской области стал Алексей Кравцов. Причиной кадровых перестановок стала отставка действующего главы — Игоря Апольского. Он сообщил о своем решении в Telegram-канале.

Информации о причинах ухода с должности и новом месте работы пока нет.

Игорь Апольский занимал должность главы администрации с 2021 года. Ранее он был замглавой по социальным вопросам. Алексей Кравцов занимал должность замглавы района по сельскому хозяйству и вопросам муниципального хозяйства.

Мария Хоперская