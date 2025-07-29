Власти Ростовской области сэкономили более 1 млрд рублей на закупках транспорта

В Ростовской области экономия при проведении торгов на дорожные работы составила 1,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-центр донского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации минтранса области, с начала 2025 года на 53 закупки потрачено более 13 млрд руб. Всего до конца года запланированы работы на 63 км дорог к образовательным и досуговым организациям, 43,6 км – к больницам и поликлиникам, 31 км – к туристическим объектам, 26 км – к спортивным учреждениям.

«В первом полугодии 2025 года коррупционные нарушения, в том числе на объектах нацпроекта, не выявлены», — говорится в сообщении ведомства.

Константин Соловьев