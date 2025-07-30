Главные новости за 30 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Кубани предложил приостановить выдачу разрешений на строительство новых районов в Краснодаре из-за дефицита электроэнергии.

Власти Новороссийска планируют направить почти 8 млн руб. на благоустройство кладбища, расположенного на горе Щелба в районе села Борисовка.

Администрация Сочи разработают единые правила содержания временных укрытий и проведут расчистку всех защитных сооружений в многоквартирных домах города.

Семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей.

В районе населенного пункта Кабардинка завершены работы по ликвидации лесного пожара, охватившего территорию площадью порядка 12,5 га.

Срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника Главного управления МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко продлен до 4 августа 2025 года. Основанием для продления, как указано в материалах, с которыми ознакомился ТАСС, стали объем и особая сложность расследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с массовым недомоганием несовершеннолетних пассажиров в поезде, следовавшем по маршруту «Кисловодск — Тында».

Заместитель прокурора Краснодарского края подал иск в Арбитражный суд региона к МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) и ООО «ЮРА». Надзорное ведомство требуют признать недействительным договор аренды нежилого здания диспетчерской.

Феодосийский городской суд приговорил бывшего гендиректора судостроительного завода «Море» к 2,5 годам колонии общего режима за хищение бюджетных средств.