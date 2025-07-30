Прокуратура Кубани оспаривает аренду муниципальной недвижимости в Краснодаре

Заместитель прокурора Краснодарского края подал иск в Арбитражный суд региона к МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» (КТТУ) и ООО «ЮРА». Надзорное ведомство требуют признать недействительным договор аренды нежилого здания диспетчерской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Ъ-Кубань», спорный договор был заключен 25 сентября 2024 года. Предметом соглашения стало здание диспетчерской площадью 57,7 кв. м, расположенное на Ставропольской улице, 202, литера Г16. Помещение предназначалось для использования под магазин.

Помимо признания сделки ничтожной, истцы просят суд обязать ООО «ЮРА» вернуть здание муниципальному предприятию в течение месяца после вступления решения в силу.

Для установления фактов, необходимых для рассмотрения дела, суд направил запрос в филиал ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю. Организации необходимо предоставить полную выписку из ЕГРН на спорное здание с кадастровым номером 23:43:0307008:73 до 5 августа 2025 года.

Суд подчеркнул, что запрашиваемые документы являются ключевыми для разрешения спора по существу.

Лия Пацан