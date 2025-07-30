В Сочи разработают единые правила содержания временных укрытий

Власти Сочи разработают единые правила содержания временных укрытий и проведут расчистку всех защитных сооружений в многоквартирных домах города. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Каждое убежище должно соответствовать требованиям: исправные замки, электричество, сухость и чистота. Регламент направят управляющим компаниям и товариществам собственников жилья.

Сотрудники администрации проводят инструктажи в территориальных общественных самоуправлениях и УК. Все санатории, гостиницы и торговые центры получили рекомендации не препятствовать укрытию граждан при угрозе.

На курорте действуют 200 защитных сооружений и 1,2 тыс. подвалов многоквартирных домов. Мониторинг показал, что не все они находятся в удовлетворительном состоянии — помещения зачастую используются для хранения личных вещей жильцов.

Как подчеркнул градоначальник, перед властями стоит задача — провести повторную инвентаризацию всех временных сооружений коллективной защиты.

Анна Гречко