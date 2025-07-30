Семьям погибших при атаке БПЛА на Сочи выплатят по 500 тысяч рублей
Администрация Сочи выплатит компенсации семьям погибших и пострадавших при атаке беспилотников. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в Telegram-канале.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Семьям погибших направят по 500 тыс. руб., пострадавшим с тяжелыми ранениями — 200 тыс. руб., с легкими — 50 тыс. руб. Также власти помогают в восстановлении утраченных документов и оформлении компенсаций из федерального бюджета в рамках возбужденного СКР уголовного дела по статье о теракте.
Атака БПЛА произошла в ночь на 24 июля. По предварительным данным, жертвами стали две женщины, еще 11 человек получили ранения. Четверо из них были госпитализированы, остальным помощь оказана амбулаторно.