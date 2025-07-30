На благоустройство кладбища в Новороссийске готовы направить 8 млн рублей

Власти Новороссийска планируют направить почти 8 млн руб. на благоустройство кладбища, расположенного на горе Щелба в районе села Борисовка. Об этом говорится в документации, размещенной на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заказчиком выступает управление городского хозяйства. Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет выполнить работы в течение 45 дней с момента подписания соглашения. В перечень задач входит расчистка территории площадью 100 кв. м от мусора и поросли, устройство основания из щебня и бетона, а также вывоз строительных отходов.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что реконструкция мусорного полигона в Новороссийске стоимостью 221 млн руб. перенесена на 2025 год из-за удорожания проекта и необходимости выделения дополнительного участка земли. Объект расположен в урочище горы Щелба (недалеко от села Абрау-Дюрсо), рядом с густонаселенным жилым массивом, и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год.

Анна Гречко