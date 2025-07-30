Глава СКР затребовал доклад о расследовании отравления детей в поезде на Кубани

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после инцидента с массовым недомоганием несовершеннолетних пассажиров в поезде, следовавшем по маршруту Кисловодск — Тында. Об этом сообщает Информационный центр СКР.

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Как сообщается, с 28 по 29 июля на станциях Армавир и Кавказская в Краснодарском крае дети из двух организованных групп пожаловались на признаки пищевого отравления и были госпитализированы.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело. Ведомство проводит проверку качества питания, оказанного в пути, а также условий его хранения и соблюдения санитарных норм.

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте Виктору Козлову доложить о предварительных результатах расследования. В СК отмечают, что дело находится на особом контроле.

Вячеслав Рыжков