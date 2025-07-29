Главные новости за 29 июля. Кубань, Крым, Адыгея

Лесной пожар в районе Кабардинки начался днем 29 июля. По последним данным, огонь охватил 12 га.

Филиал АО «Россети Кубань» — Юго-Западные электрические сети — ввел ограничения электроснабжения для локализации пожара вблизи села Кабардинка.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. СКР инициировал проверку после того, как дети из организованных групп пожаловались на недомогание в пути следования пассажирского поезда.

Ленинский суд Краснодара ограничил в родительских правах 45-летнюю женщину, которая держала восьмилетнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, не выпускала из квартиры и применяла к нему физическое насилие.

В Геленджике неизвестные вандалы повредили стены исторической крепости «Грозовые ворота».

В Крыму в день рождения военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО, представили книгу воспоминаний о нем.

Госкомпания «Автодор» открыла движение по реконструированному путепроводу в селе Высокое. Эстакада стала частью будущей развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Пашковская в Краснодаре. Инспекцию глава Кубани провел по просьбе местной жительницы Надежды Князевой.

В Краснодаре стоимость квартиры бизнес-класса достигла 10 млн рублей. Как пояснил «Ъ-Кубань» коммерческий директор ГК «Точно» Михаил Федоров, заявленные цены отличаются наполнением самой сделки.