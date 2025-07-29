СКР возбудил дело после госпитализации детей с симптомами инфекции на Кубани

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как дети из организованных групп пожаловались на недомогание в пути следования пассажирского поезда. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным следствия, с 28 по 29 июля 2025 года на станциях Армавир и Кавказская Северо-Кавказской железной дороги несовершеннолетние пассажиры обратились за медицинской помощью с признаками пищевой инфекции. Порядка 50 детей были сняты с маршрута и госпитализированы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Следователи совместно с транспортной полицией провели осмотр места происшествия, назначили судебные экспертизы и продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.

Анна Гречко