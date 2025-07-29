Лесной пожар в Геленджике охватил 12 га

Площадь лесного пожара в Кабардинском участковом лесничестве Геленджика увеличилась с 4 до 12 га. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ликвидации возгорания привлечены более 130 специалистов и 24 единицы техники, включая вертолет Ми-8. По информации спасателей, ситуацию осложняют гористый рельеф и высокая температура воздуха.

Как уточнили в министерстве природных ресурсов Краснодарского края, с огнем совместными усилиями борются лесные пожарные Краевого лесопожарного центра, сотрудники МЧС и добровольцы.

Анна Гречко