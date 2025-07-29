Электроснабжение ограничено в Кабардинке из-за лесного пожара

Филиал АО «Россети Кубань» — Юго-Западные электрические сети — вводит ограничения электроснабжения для локализации пожара вблизи села Кабардинка. Информация об этом появилась в Telegram-канале Муниципального центра управления Геленджика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без электричества останутся жители десятков улиц и микрорайонов. Среди них — улицы Леселидзе, Полевая, Котовского, Гринченко, Грибоедова, Молодежная, Казакова, Мироненко, Орджоникидзе, Калинина, Ватутина, Свердлова, Красногвардейская, Тельмана, Ульяновская, Фадеева, Шевченко и многие другие.

Также отключения коснутся микрорайонов Парус, Бобруковая щель, Северный, Западный и Персиковый сад.

Энергетики предупреждают, что перечень районов с ограниченным электроснабжением будет дополняться.

Лесной пожар в районе Кабардинки начался днем 29 июля. По последним данным, огонь охватил 4 га. К тушению привлекли 150 человек и авиацию МЧС.

Лия Пацан