В Геленджике вандалы повредили стены крепости «Грозовые ворота»
В Геленджике зафиксировали акт вандализма на территории крепости «Грозовые ворота». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
В ходе мониторинга сети интернет правоохранители выявили публикацию с фото повреждений — неизвестные частично разрушили кладку и оставили непристойные рисунки на стенах. Факт зарегистрирован, проводится проверка. В полицию обращения от граждан не поступали.
Полиция Кубани продолжает установление лиц, причастных к повреждению объекта.