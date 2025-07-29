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В Геленджике вандалы повредили стены крепости «Грозовые ворота»

В Геленджике зафиксировали акт вандализма на территории крепости «Грозовые ворота». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В ходе мониторинга сети интернет правоохранители выявили публикацию с фото повреждений — неизвестные частично разрушили кладку и оставили непристойные рисунки на стенах. Факт зарегистрирован, проводится проверка. В полицию обращения от граждан не поступали.

Полиция Кубани продолжает установление лиц, причастных к повреждению объекта.

Анна Гречко

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