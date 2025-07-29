Открыто движение по обновленному путепроводу будущего обхода Адлера

Госкомпания «Автодор» открыла движение по реконструированному путепроводу в селе Высокое. Эстакада стала частью будущей развязки у восточного портала строящегося обхода Адлера и обеспечивает двухстороннее сообщение между Красной Поляной и аэропортом Сочи, сообщает пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК Автодор Фото: ГК Автодор

В ходе модернизации существующую эстакаду на федеральной трассе А-149 Адлер — Красная Поляна расширили до 13,5 м с помощью металлических консолей. Строители уложили 1,2 тыс. т асфальтобетона, установили 700 м шумозащитных экранов и 1 км барьерных ограждений. Для безопасности движения нанесли 1,5 км разметки, а для комфорта в темное время смонтировали 16 опор освещения и ливневую канализацию.

Запуск обновленной эстакады позволил гостям и жителям курорта избежать длинного разворота через всю развязку. Как отметили в компании, завершение работ на путепроводе также открывает возможность для подготовки и бурения автомобильных тоннелей от ул. Ивановская до Кудепсты.

Реконструкция началась в ноябре 2024 года и велась в две смены с участием более 90 человек и 30 единиц техники. При укладке асфальтобетона специалисты применили технологию «Суперпейв», которая учитывает климатические и транспортные нагрузки региона, обеспечивая высокую устойчивость покрытия к температурным колебаниям и деформациям.

Анна Гречко