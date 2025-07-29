Мать мальчика-Маугли из Краснодара ограничена в правах

Ленинский суд Краснодара ограничил в родительских правах 45-летнюю женщину, которая держала восьмилетнего сына-инвалида в антисанитарных условиях, не выпускала из квартиры и применяла к нему физическое насилие. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / proc_23 Фото: t.me / proc_23

Судом установлено, что женщина жила с матерью и сыном в квартире на улице Карасунской. Она заблокировала входную дверь шкафами и практически не покидала помещение. В квартире царила полная антисанитария: повсюду были тараканы, на полу лежали фрагменты фекалий, стоял зловонный запах. У ребенка отсутствовали условия для сна, он страдал от истощения. Как ранее сообщала прокуратура региона, ребенок не выходил на улицу несколько лет, питался хлебом, а мылся последний раз более года назад.

Мать, по данным суда, не разрешала сыну выходить из квартиры и била его руками по голове. Соседи регулярно наблюдали ребенка на открытом балконе, откуда он выбрасывал различные предметы.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Помимо ограничения в родительских правах, с женщины взыскали алименты в размере 25% от заработка или иного дохода на содержание сына.

Лия Пацан