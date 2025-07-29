В Симферополе презентовали книгу о погибшем военкоре Александре Федорчаке

В Крыму в день рождения военного корреспондента Александра Федорчака, погибшего в зоне СВО, представили книгу воспоминаний о нем. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Презентация издания «Александр Федорчак: сын, друг, военкор» прошла в библиотеке им. Франко в Симферополе. Сегодня, 29 июля, журналисту должно было исполниться 29 лет. На мероприятии выступили его родители, друзья, коллеги и преподаватели. Участникам показали видеозаписи с Александром, прозвучал голос военкора.

Отец журналиста, Сергей Федорчак, отметил, что работа над книгой помогла семье пережить утрату. «Когда закончились похоронные мероприятия, мы с супругой не знали, как жить дальше и что дальше делать, совершенно не понимали. Работа по сохранению его памяти нас мобилизовала»,— сказал он.

Александр Федорчак родился в Крыму, учился на факультете журналистики КФУ, работал в КИА и на телеканале «Крым-24». С 2022 года был корреспондентом в зоне боевых действий — сначала телеканала «Звезда», затем «Известий». О его гибели стало известно 24 марта 2025 года. Похороны прошли в поселке Нижнегорский с воинскими почестями.

Анна Гречко