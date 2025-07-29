Губернатор проверил строительство перехода через железную дорогу в Краснодаре

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути у станции Пашковская в Краснодаре. Инспекцию он провел по просьбе местной жительницы Надежды Князевой, которая беспокоится о сроках возведения объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Стараюсь всегда откликаться на просьбы жителей, которые лучше других знают, что им нужно для комфортной жизни. Переход через железную дорогу в этой части города — очень важный и долгожданный проект. Сейчас люди вынуждены идти через пути по рельсам, тем самым ежедневно подвергают себя опасности. Новое сооружение решит эту проблему»,— заявил господин Кондратьев.

Глава региона поручил предусмотреть в проекте лифты для удобства пенсионеров, людей с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками, а также оборудовать подходы тротуаром.

Новый надземный пешеходный переход соединит улицы Уральскую и Производственную. Протяженность объекта составит около 200 метров. Его оснастят крышей из поликарбоната, лестничными сходами, освещением, системой видеонаблюдения, платформами и пандусами для маломобильных граждан.

Мэр Краснодара Евгений Наумов доложил о планах по обустройству двухметрового тротуара до ближайшего жилого комплекса. «Работы проводим параллельно и завершим одновременно с окончанием строительства надземного пешеходного перехода»,— сообщил он.

Руководитель компании-подрядчика «СтройЮгРегион» Александр Карпенко информировал, что работы по возведению выполнены более чем на 50%. Объект строят по краевой госпрограмме «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры» при поддержке городского финансирования. Металлоконструкции для сооружения изготовили на заводе в Краснодаре.

Лия Пацан