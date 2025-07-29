Tenet T8 пригоняют на старт

Новый российский автомобильный бренд Tenet представил свою первую модель — городской 7-местный кроссовер T8. Сборку, сварку и малярные работы наладил «АГР Холдинг» на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. Цены на модель пока не объявлены, но ожидается, что «вилка» составит от 3 млн руб. до 4 млн руб. Под капотом у нового флагмана, вероятно, будет 2-литровый бензиновый двигатель на 197 л.с. Полный привод и панорамная крыша предусмотрены уже в базовой комплектации. В планах — и вариант с мотором 1,6 л. Заявлено, что компоновка сидений в формате «5+2» с дополнительным рядом позволяет создать более десятка комбинаций салона. При сложенном третьем ряде объем багажника составит почти 900 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tenet Фото: Tenet

Силовые агрегаты и платформа разработаны и привозятся из КНР, но большая часть работ все-таки ведется на конвейере калужского предприятия, отмечают собеседники “Ъ FM”. Проект Tenet получил государственную поддержку, и, вероятно, кроссовер T8 окажется немного дешевле своих прямых конкурентов, считает эксперт портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Это бренд, история которого не превышает одного года. Впервые его анонсировали в феврале 2025 года. На данный момент китайского в нем, конечно же, больше, чем российского. Это совместный проект компании "АГР" и Defetoo из КНР.

Фактически, если мы посмотрим на автомобиль, то он является очень близким родственником кроссовера Tiggo 8 Plus от Chery, который на отечественном рынке официально не представлен.

Отличие российской версии — в стилистических особенностях и эмблемах. Стоит понимать, что в будущем планируется подход с развитием собственной модельной линейки. Завод заключил инвестиционный контракт с государством, поэтому он предполагает десятилетнее планомерное развитие данной марки. Есть конкурентный потенциал, потому что это среднеразмерный кроссовер с трехрядным салоном. Рыночный сегмент, по сути, в России не так широко представлен. С учетом государственной поддержки Tenet T8 можно ждать стартовой цены в 3 млн руб., потому что все-таки это большой кроссовер, который будет оснащен полным приводом».

В целом за шесть месяца текущего года в России, по данным «Автостата», было продано 530 тыс. новых автомобилей, что на 27% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Марка Tenet — это российский бренд, за которым стоит попытка китайских партнеров вывести из-под удара свою продукцию на других рынках, заметил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Но, по его словам, момент для премьеры не самый благоприятный: «Компания Chery пытается продавать автомобили не только на рынке РФ, но и в Европе, Южной Америке, Африке и Австралии. И бренд опасается санкций из-за взаимодействия с Россией, там боятся, что это может повлиять в дальнейшем на доступ авто в ряд других стран.

Стоит отметить, что, например, SAIC, производитель, который занимает третье место в Китае, так и не вышел на наш рынок и привозится только по параллельному импорту. Поэтому Chery выпускает в России свои машины совершенно под другим именем, как и во многих странах, в частности, в Иране, и историю происхождения марки Tenet прикрывает какими-то своими силами. Стоит также отметить, что соглашение по сборке этих автомобилей было подписано как минимум год с лишним назад, при этом рынок в начале 2025-го оказался в критическом состоянии».

Машина, по словам инженеров, адаптирована под условия зимней эксплуатации в России: кроссовер получил выдвижные дверные ручки с электроприводом, которые должны «разбивать» лед при температурах до минус 30 градусов. Несмотря на крепкие «родственные» связи с Chery, дизайнерские решения у Tenet Т8 собственные, пояснил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков: «Сейчас идет отладка сварки и окраски кузовов, и это реинкарнация Chery Tiggo 8 Pro Max. Если бы не было бренда Tenet, она бы у нас как Chery начала бы продаваться в марте-апреле этого года, но вот теперь она выходит как T8. Плюс-минус там все то же самое: машина длиной примерно 4,7-4,8 м, боковины, оконное остекление — все точно такое же. Но наружные панели кузова другие, машина воспринимается немножко по-другому, в частности, заметно переделан интерьер. Приятно сделано все.

Нам обещают хорошую антикоррозийную защиту, поскольку машины свариваются и окрашиваются на заводе "АГР", это бывшее предприятие Volkswagen. Там сохранен прежний контроль качества. То есть машины с огрехами, на которые китайцы обычно закрывают глаза (где-то мелкий непрокрас, где-то, условно, гайка немножко не так закручена), с конвейера не сходят, так как специалисты, которые обучены немцами, все это замечают. Себестоимость останется той же, может быть, чуть и выше, но компенсироваться это будет тем, что возвращается часть утилизационных сборов».

По итогам июня на российском рынке было продано почти 9 тыс. автомобилей родственного для Tenet бренда Chery, что на 35% меньше, чем годом ранее.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Станислав Крючков