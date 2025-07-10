Автомобилям подсчитали реальную цену

Реальная цена китайских машин в России — треть от стоимости в салоне. 65% прайса на импортные автомобили составляют пошлины, сборы и маржа продавцов, сообщили в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В пример привели Jetta VA3. В Китае она доступна за 900 тыс. руб., а в России — за 2,5 млн руб. Более 1 млн руб. приходится на коммерческий утильсбор, таможенные пошлину и сбор, НДС и акциз. Доставка подобного седана из Китая стоит 350 тыс. руб. Сколько дилеры зарабатывают на падающем рынке, разбиралась Юлия Савина.

Маржа дилеров в структуре стоимости автомобиля составляет примерно 5%, на 2% больше получает дистрибутор. Схема актуальна для всех импортных машин, в том числе премиального и люкс-сегмента.

Но в денежном выражении с дорогих машин дилеры получат больше, поэтому везти в Россию самые дешевые модели невыгодно, говорит обозреватель портала «Китайские автомобили» Денис Бобылев: «Здесь мы натыкаемся на вопрос массовости продукта, потому что автомобили для народа продаются, естественно, в больших масштабах.

Каждый бизнес, дистрибутор или дилер в России стараются балансировать на объеме продаж и доходе с одного реализованного автомобиля. Именно поэтому мы не видим на наших дорогах и в наших автосалонах совсем дешевых продуктов из Китая».

Сейчас к стоимости автомобилей прибавляется еще и стоимость обслуживания долговых обязательств на их приобретение, говорят эксперты. Если машина не продается сразу после поставки, 2-2,5 % в месяц стоит ее простой на площадке. Если техника стоит полгода, к ее себестоимости можно прибавить еще 15%. Часто дилерам приходится полностью жертвовать своей прибылью из-за оверстока, говорит автоэксперт Олег Мосеев: «Маржа дилеров в зависимости от бренда действительно колеблется от 5% до 8%. Ее заявляет производитель.

В настоящий момент маржи просто нет, потому что на рынке по-прежнему присутствует перезатоваривание. Больше 400 тыс. автомобилей на свободном стоке — пять месячных продаж. Это аномально много и толкает рынок к скидкам, которые дают и производители, и дилеры. Поэтому дилеры действительно находятся сейчас не в лучшем положении, и многие из них убыточные».

По данным агентства «Автостат», в первом полугодии 2025-го первое и второе место по продажам новых авто за отечественными марками Lada Granta и Lada Vesta. В десятке лидеров еще три модели АвтоВАЗа. Несмотря на преференции для российского автопрома, местные производители не могут похвастаться доступным ценником, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: «У АвтоВАЗа на самом деле колоссальная маржинальность автомобилей, потому что по Lada Granta, как и по Vesta все инвестиции в разработку и запуск производства давным-давно отбиты. И эти машины генерируют серьезную выручку. Реальная стоимость той же Granta — не больше 400 тыс. руб. Потому что это доисторические моторы Советского Союза, платформа из тех же советских времен.

Она — родственница вазовской "восьмерки" — самый дешевый интерьер, самая дешевая краска и сталь. Все это на круг не может стоить 1 млн руб.».

В начале июля аналитики агентства «Автостат» ухудшили прогноз продаж новых автомобилей на 2025 год. Наиболее реалистичный сценарий — 20-процентное сокращение рынка. При этом пессимистичная версия развития событий — минус 30% год к году. По итогам июня Минпромторг уже зафиксировал сокращение рынка на 27% в годовом выражении.

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Юлия Савина