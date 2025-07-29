Переход на российские системы помог «Аэрофлоту» восстановиться после кибератаки

Министерство транспорта России сообщило, что переход на российские системы помог быстро восстановить работу «Аэрофлота» после хакерской атаки. Это позволило всем подразделениям авиакомпании вернуться к нормальной деятельности.

Для устранения последствий кибератаки были мобилизованы все ресурсы. Контакт-центр «Аэрофлота» работал круглосуточно, помогая пассажирам. Также были задействованы сотрудники комнаты матери и ребенка и весь штат авиакомпании и аэропорта.

«Вчера после сбоя в IT инфраструктуре авиакомпания выполнила порядка 80% рейсов из запланированной программы полетов. Корректировки в расписании, включая отмены, в основном затронули рейсы из Москвы и обратно»,— указывается в сообщении Минтранса. Сегродня утром «Аэрофлот» сообщил о стабилизации программы полетов.

28 июля «Аэрофлот» сообщил о сбое в работе своих информационных систем. Это привело к отмене десятков рейсов, в Шереметьево скопились очереди. Генпрокуратура назвала причиной хакерскую атаку. Ответственность взяли на себя две группы хакеров. Возбуждено уголовное дело. По данным «Интерфакса», сегодня «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов из Шереметьево и обратно.

Подробнее об атаке — в публикации «Ъ» «Сбой на взлете».