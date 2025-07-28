В двух районах Воронежской области введен ЧС в сельском хозяйстве из-за непогоды

На территории Верхнехавского и Новоусманского районов Воронежской области установлен режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за сильного града, урагана и шквалистого ветра 13 и 14 июля, которые привели к гибели урожая. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева опубликовали на официальном портале правовой информации.

Руководителем ликвидации ЧС назначен министр сельского хозяйства области Алексей Сапронов. Кроме того, до 1 августа губернатор поручил главам муниципалитетов представить в министерство данные по тому, каковы площадь погибших сельхозкультур и масштабы ущерба. Указ вступил в силу с 25 июля. Контроль за его исполнением возложен на зампреда облправительства Виктора Логвинова.

На прошлой неделе в сельском хозяйстве Воронежской области сняли режим ЧС, введенный из-за заморозков 16 мая — после того, как АПК региона был нанесен значительный ущерб. В конце весны минсельхоз региона сообщал, что погибли или были сильно повреждены 30 тыс. га посевов — 1% площади пашни. Общий ущерб от упущенной выгоды оценивался хозяйствами в 12,2 млрд руб.

Подробнее о последствиях заморозков для сельского хозяйства макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов