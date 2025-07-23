В воронежском сельском хозяйстве отменили ЧС из-за заморозков

В сельском хозяйстве Воронежской области сняли режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за заморозков. Соответствующий указ губернатора Александра Гусева опубликовали на официальном портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Режим чрезвычайной ситуации ввели 16 мая 2025 года из-за значительного ущерба сельскому хозяйству. В конце весны минсельхоз региона сообщал, что погибли или были сильно повреждены 30 тыс. га посевов — 1% площади пашни. Общий ущерб от упущенной выгоды оценивался хозяйствами в 12,2 млрд руб.

Подробнее о последствиях заморозков для сельского хозяйства макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».

Анастасия Назаренко