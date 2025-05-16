В воронежском АПК ввели ЧС из-за заморозков
В Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков, которые нанесли значительный ущерб аграриям. Соответствующий указ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Согласно документу, главам муниципалитетов рекомендуют до 30 мая 2025 года предоставить данные о понесенных убытках в министерство сельского хозяйства региона. Указ вступил в силу с 16 мая.
Контроль за его исполнением возложен на зампредседателя обправительства Виктора Логвинова. Руководителем ликвидации последствий назначили первого замминистра сельского хозяйства региона Светлану Петрову.
В начале недели сообщалось, что посевы трех регионов Черноземья сильнее всего в стране пострадали от заморозков. Речь шла о Белгородской, Липецкой и Курской областях. В Воронежской области из-за заморозков повреждено порядка 30 тыс. га посевов в целом.