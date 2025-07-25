Главные новости за 25 июля. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Здание на проспекте Обуховской Обороны, 68, лит. А, попавшее в зону строительства Большого Смоленского моста, не будут передвигать, как предлагали градозащитники и девелопер Заза Паскадзе — дом сносят. Активисты опасаются, что следующим сломают здание бывшей школы, где в 1922-1926 годах училась поэтесса Ольга Берггольц. Подробности — в материале «Ъ-СПб».

В 2025 году Фонд капитального ремонта (ФКР) Петербурга направит на ремонт фасадов многоквартирных домов города 10,29 млрд руб. — на 18,7% больше, чем в 2024-м. Год назад на программу выделили 8,67 млрд рублей. При этом, несмотря на рост финансирования, количество домов, где будут проводиться работы, в списке сократилось: 296 объектов против 314 годом ранее.

Акционеры утвердили новый состав директоров АО «Киностудия "Ленфильм"». Свое место сохранил только начальник Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества Андрей Вершинин. В список включили директора Департамента кинематографии и цифрового развития Минкульта Дмитрия Давиденко и трех заместителей господина Вершинина — Романа Куценко, Юлию Кокореву, Эдуарда Оразова. Из состава совета директоров вышли режиссер Алексей Герман и вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Интерьерный театр подал иск о собственном банкротстве. Учреждение не смогло найти инвестора для погашения долга перед городом за аренду помещений на Невском проспекте. Текущий размер задолженности составляет 6,4 млн руб. В качестве основного кредитора указан комитет имущественных отношений (КИО). При этом в рамках процедуры могут появиться другие требования.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти зарегистрировал кассационную жалобу Генпрокуратуры РФ на решения, касающиеся прав собственности на акции АО «Петербургский нефтяной терминал». В апреле 2025 года петербургским арбитражем был признан ничтожным ряд сделок с акциями ПНТ. Согласно решению суда, в собственность РФ переходит 5546 голосующих акций, у российского акционера остается 4538 голосующих акций АО, право же собственности иностранного акционера полностью прекращается.

Фабрику Матти Пиетинена в Выборге, расположенную на пересечении Ленинградского проспекта и Выборгской улицы, превратят в общественное пространство. Проект реализуют местный и московский инвесторы, среди них бизнесмены Сергей Бомбусов и Никита Малорссиянцев. По словам господина Бомбусова, в планах создать общественно-деловой и креативный кластер «Фабрика Матти». В его составе будут гостиница, кафе, рестораны, выставочное пространство, книжный магазин, мастерские брендов Выборга.

ООО «ПП Абразивные материалы» (входит в ГК «Автограф») запустила в деревне Разметелево Всеволожского района Ленобласти новый промышленно-складской комплекс площадью 17,5 тыс. кв. м. Льготный заем на приобретение современного оборудования для двух производственных участков в размере 100 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), общая сумма инвестиций составила 2 млрд рублей. Подробнее — в материале «Ъ-СПб».

Еще один магазин мини-сети «Энкель», который реализует товары ушедшей из России компании IKEA, открылась рядом с Полюстровским рынком на улице Васенко, 3В. Первый находится на Торжковской улице, 20. На сайте компании говорится, что она более 15 лет работает на рынке доставки товаров из шведского магазина. Многие фабрики и поставщики IKEA продолжают работать в РФ, сохраняя ассортимент, качество и доступность продукции, уточняется в сообщении.

Днем в пятницу, 25 июля, в связи с существенным повышением температуры воздуха ГУП «Петербургский метрополитен» организовало бесплатную раздачу питьевой воды на наиболее востребованных у пассажиров станциях: «Проспект Ветеранов», «Площадь Ленина», «Проспект Просвещения», «Петроградская», «Горьковская», «Адмиралтейская» и некоторых других. В пресс-службе подземки отметили, что постоянно мониторят показатели температуры и при необходимости корректируют список станций.

В городе Луге Ленинградской области состоялись похороны бывшего председателя Верховного суда РФ и экс-главы Ленинградского областного суда Ирины Подносовой. Проводить коллегу в последний путь пришли и.о. председателя ВС РФ Юрий Иваненко, глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин, председатель Совета судей РФ Витор Момотов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, спикер регионального Заксобрания Сергей Бебенин и другие.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении основателя сервиса доставки iGooods Григория Куниса, которого подозревают по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской организации). По версии следствия, в феврале 2022 года господин Кунис перечислил признанному экстремистской организацией, запрещенному и ликвидированному Фонду борьбы с коррупцией 3,5 тыс. рублей. Суд отправил его в СИЗО до 15 сентября.

Хоккейный клуб СКА по соглашению сторон расторг контракт с форвардом Павлом Акользиным. «Удачи дальше, Паша, и спасибо за игру!»— говорится в официальном сообщении на сайте армейцев. Игрок присоединился к СКА в декабре 2024 года после обмена с магнитогорским «Металлургом». За петербуржцев в 30 матчах 34-летний нападающий набрал 8 (5+3) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф он отметился двумя заброшенными шайбами в шести играх.