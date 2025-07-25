Общественно-деловое пространство «Фабрика Матти» появится в центре Выборга

Фабрику Матти Пиетинена в Выборге, расположенную на пересечении Ленинградского проспекта и Выборгской улицы, превратят в общественное пространство, сообщает «Деловой Петербург». Проект реализуют местный и московский инвесторы, среди них бизнесмены Сергей Бомбусов и Никита Малорссиянцев.

По словам господина Бомбусова, который имеет опыт реализации инвестиционных и девелоперских проектов в столице, в планах создать общественно-деловой и креативный кластер «Фабрика Матти». В его составе будут гостиница, кафе, рестораны, выставочное пространство, инвент-площадки, студии для детей и взрослых, книжный магазин, гостиная с библиотекой и лекторием, мастерские брендов Выборга.

На данный момент партнерам принадлежат здания общей площадью около 6 тыс. кв. м., включая охраняемый кирпичный корпус столярной фабрики. На данный момент ведется проектирование, которым занимается петербургское объединение «Высоты». При благоприятном сценарии согласовать проект удастся к весне 2026 года, после чего начнутся работы.

«Фабрику Матти» будут запускать в несколько этапов, первой должны открыть гостиницу. Она разместится в корпусе, расположенном вдоль Ленинградского проспекта, который не является памятником. Предположительно, объект откроют весной 2028 года, полностью фабрика заработает только в 2032 году. Объем инвестиций в проект партнеры не раскрывают.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам первого полугодия 2025 года на рынке Петербурга не открылось ни одного классического отеля.

Андрей Маркелов