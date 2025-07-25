Мини-сеть «Энкель» открыла магазин на улице Васенко, где продает товары из IKEA

Еще один магазин мини-сети «Энкель», который реализует товары ушедшей из России компании IKEA, открылась рядом с Полюстровским рынком на улице Васенко, 3В, сообщает «Деловой Петербург». Первый находится на Торжковской улице, 20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый магазин сети «Энкель» у Полюстровского рынка, где продают товары из IKEA

Фото: Пресс-служба мини-сети магазинов «Энкель» Новый магазин сети «Энкель» у Полюстровского рынка, где продают товары из IKEA

Фото: Пресс-служба мини-сети магазинов «Энкель»

На сайте компании говорится, что она более 15 лет работает на рынке доставки товаров из шведского магазина. Многие фабрики и поставщики IKEA продолжают работать в России, сохраняя ассортимент, качество и доступность продукции.

В белорусской сети магазинов Swed House, которая также занимается продажей товаров в скандинавском стиле, подчеркнули, что покупатели уже привкли к отстутствию IKEA и ищут альтернативы.

Гендиректор Первой мебельной фабрики Александр Шестаков заявил, что популярность IKEA была связана с отличным сервисом. С уходом шведской корпорации покупатели лишились места, где можно было приобрести все и сразу в едином дизайне.

На сегодня, по его мнению, такой формат уже не так интересен, поскольку мебелью похожего качества уже активно торгуют на тех же маркетплейсах.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что владелец бывшего завода IKEA в лице компании «Слотекс» расширит мебельное производство в Петербурге.

Андрей Маркелов